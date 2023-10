5 dicas para acertar o preparo de pão de alho em casa

Perfeito para acompanhar o churrasco e satisfazer a fome da turma enquanto as carnes estão sendo preparadas, o pão de alho é praticamente um item indispensável nessas ocasiões. De preferência, ele deve ser cremoso por dentro e crocante por fora, tornando-se um aperitivo irresistível. Além disso, é possível prepará-lo fora da churrasqueira ou até mesmo fazer a versão caseira do zero em casa.

O Paladar convidou o chef Potiguara Alcântara, para contar alguns pontos para não cometer erros na hora do preparo. Para ver todas as dicas, é só clicar aqui. Mas, antes disso, confira as principais:

O que fazer para não queimar o pão de alho na churrasqueira?

Para os preparos na churrasqueira, o chef recomenda que o pão de alho seja feito na grade lateral e sem contato direto com a chama. O aquecimento indireto assegurado por essa técnica será importante para manter a temperatura entre 175°C e 185°C e para garantir que o pão asse suavemente.

Como fazer pão de alho fora da churrasqueira?

Airfryer: Ao preparar pão de alho na Airfryer, é crucial não empilhá-los ou colocá-los muito próximos uns dos outros. Caso contrário, o pão não ficará dourado nas laterais.

Grill elétrico: No grill elétrico, é fundamental colocar o pão quando a grelha já estiver bem quente. Se estiver fria, o pão de alho pode grudar e se desmanchar.

Sanduicheira elétrica: Aguarde até que o aparelho esteja totalmente aquecido ou a luz verde acenda antes de colocar o pão na sanduicheira.

Frigideira: Deixe a frigideira esquentar bem por alguns instantes. Coloque o pão de alho na frigideira e vire-o constantemente para garantir que doure uniformemente, sem queimar nenhum dos lados.

Receitas testadas e aprovadas

