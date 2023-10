Ideal para acompanhar o churrasco e matar a fome da galera antes das carnes ficarem prontas, o pão de alho é uma opção quase que obrigatória para se ter na ocasião. Idealmente cremoso por dentro e crocante por fora, esse aperitivo pode também ser feito fora da churrasqueira, ou ainda ser produzido do zero em casa.

Apesar da simplicidade e aparente praticidade de se preparar o pão de alho, podemos nos atentar a alguns pontos para não cometer erros comuns e elevar o status desse aperitivo para a estrela da ocasião. Para o chef Potiguara Alcântara, docente do curso de gastronomia do Senac, o cuidado com esse item vai desde a hora da compra até a hora de servir.

Confira abaixo algumas dicas do chef para acertar de vez no preparo dos pão de alho, dentro ou fora da churrasqueira:

O que fazer para não queimar o pão de alho na churrasqueira?

Dia dos Pais: Festival Direto no Fogo oferece seis horas de open food. Foto: Unsplash

Segundo o chef, a temperatura e o tempo e a temperatura em que preparamos o pão de alho são essenciais para assegurar sua qualidade: “Apesar de ser uma receita simples deve-se tomar muito cuidado ao fazer, pois o tempo de cocção e a temperatura pode modificar completamente as propriedades organolépticas”, explica.

Para os preparos na churrasqueira, o chef recomenda que o pão de alho seja feito na grade lateral e sem contato direto com a chama. O aquecimento indireto assegurado por essa técnica será importante para manter a temperatura entre 175°C e 185°C e para garantir que o pão asse suavemente.

“É possível usar a grade superior aproveitando o calor que sobe da brasa ou da chama, mas tomando o devido cuidado com o tempo de permanência do pão e para que iealmente não tenha contato direto com a chama. Lembre-se de sempre ir virando o pão de alho regularmente de todos os lados para garantir que ele asse uniformemente”, recomenda o chef. Caso seja recheado com queijos ou outros recheios cremosos, a recomendação é deixar o pão espetado em um espeto de metal ou madeira para ajudar a não escorrer.

O chef também recomenda envolver o pão de alho no papel alumínio para manter a umidade e evitar que queime.

E como fazer pão de alho fora da churrasqueira?

Pão de alho Foto: tak.wing/Wikimedia Commons

Apesar do preparo tradicional ser feito na churrasqueira, há muitas outras maneiras de se fazer pão de alho. Segundo o chef, a airfyer, o grill elétrico, sanduicheiras ou até mesmo a frigideira são boas opções, que provam a versatilidade desse prato.

Veja as dicas do chef para cada utensílio:

Airfyer: “O principal cuidado a se ter na hora de preparar pão de alho na airfyer é não colocá-los um sobre o outro e nem deixá-los muito próximos - caso contrário, o pão não vai dourar nas laterais.”

Grill elétrico: “No grill elétrico, é preciso colocar o pão quando a grelha já estiver quente. Se a grelha estiver fria, o pão de alho vai grudar e se desmanchar todo.”

Sanduicheira elétrica: “Espere o aparelho ficar quente ou acender a luz verde para colocar o pão na sanduicheira.”

Frigideira: “Deixe a frigideira aquecer por alguns minutos até ficar bem quente coloque o pão de alho e vire o pão constantemente, isso vai assegurar que asse igualmente, sem queimar nenhum dos lados.”

Como escolher o pão de alho no mercado?

Para o chef, o mais importante é comprar o pão de alho de marcas confiáveis, conferindo avaliações e pesquisando na internet ou com consumidores sobre as melhores opções. Bons indicadores da qualidade nas embalagens podem ser a presença de alho fresco, manteiga e azeite na composição.

No geral, vale a regra de sempre verificar se o pão de alho está com um aspecto fresco e macio, podendo apertar a embalagem, que deve ter um bom isolamento térmico e vedação sem violações. E, claro, sempre confira a data de fabricação e a validade, dando preferência para os produzidos mais recentemente.

O que não pode faltar em um pão de alho caseiro?

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Essa iguaria pode ser personalizada de acordo com os ingredientes disponíveis em sua região ou gosto pessoal, entretanto, existem alguns elementos essenciais para se fazer um bom pão de alho”, explica o chef Potiguar Alcântara. “Primeiro, é preciso um pão de qualidade. O tipo de pão pode variar, entretanto se for feito com pão fresco italiano você irá agregar bastante valor na receita. Procure também usar alho fresco, pois se for muito velho ou desidratado vai alterar o sabor característico da receita.”

Adiante, o chef também recomenda o uso de gordura de qualidade, caso use azeite e manteiga na hora de criar uma pasta de alho, que vai amaciar o pão e elevar o sabor. É possível usar maionese na pasta. Nos temperos, podem ser usadas ervas frescas, e sempre importante não esquecer o sal e a pimenta para realçar o sabor.

