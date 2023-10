5ª edição do Festival Esquina do Mundo: confira a programação completa do evento

De 1º a 18 de novembro, Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, sediará a 5ª edição do Festival Esquina do Mundo, uma celebração gastronômica que explora cores, aromas e, acima de tudo, sabores de todo o mundo. Sob o tema “Lembranças de Viagens”, o festival destaca a mágica fusão de culturas e gastronomias em Arraial d’Ajuda, apresentando pratos inspirados em experiências de viagem de chefs pelo mundo.

A abertura do festival será marcada pela presença da renomada Chef Helena Rizzo, jurada do MasterChef e proprietária de vários empreendimentos gastronômicos. Helena é uma das poucas mulheres a liderar restaurantes brasileiros premiados internacionalmente, inclusive com uma estrela no Guia Michelin.

Organizado pela Abrasel, em parceria com o Sebrae, Senac e Prefeitura de Porto Seguro, o Festival Esquina do Mundo 2023 terá a curadoria da EGG – Escola de Gestão em Negócios da Gastronomia e da Ori Brazil, com apoio criativo da Artfully. O evento promete a participação de 80 estabelecimentos, oferecendo mais de 100 pratos e drinks em seus cardápios.

O encerramento será marcado pela encantadora “Vila do Sabor” na Praça da Igreja, onde os restaurantes participantes apresentarão versões degustação de seus pratos, juntamente com shows de culinária ao vivo, atividades infantis, feiras de produtores locais e performances musicais.

Segundo o Portal In, paralelamente, Arraial d`Ajuda sediará o Encontro Nacional da Abrasel, trazendo centenas de empresários de bares e restaurantes de todo o país para participar de workshops, oficinas, palestras e oportunidades de networking na região de Porto Seguro.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.