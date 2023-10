Festival Gastronômico Alemão: confira o cardápio e cronograma completo do evento

A partir desta quinta-feira, 19, o Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, começou a realização de um festival gastronômico alemão, apresentando uma diversidade de pratos e lanches da culinária alemã, com valores variando de R$ 10 a R$ 35. Além disso, o evento oferece chope submarino e vinhos alemães com desconto de 35%. O festival será realizado até o dia 28 de outubro.

O festival apresenta opções inovadoras com uma pitada de inspiração alemã, como tapioca recheada com linguiça Blumenau e queijo meia cura, crepe de strudel de maçã, yakissoba com molho quatro queijos e linguiça Blumenau, pastel de linguiça de pernil e até mesmo um sushi com toque “alemão” (uramaki com camarão empanado e cream cheese, coberto com crocante de farinha panko e bacon).

Segundo o IPMC, no cardápio, encontram-se pratos alemães tradicionais, tais como bratkartoffeln (batatas com cebola roxa, cominho, bacon, pimenta e páprica); spätzle (uma massa artesanal servida com molho de nata defumada, cupim assado e cogumelos paris); bockwurst (salsichas bock e bratwurst temperadas com cebola roxa, queijo muçarela, mostarda escura e cebolinha verde, acompanhadas de chucrute e batata frita).

Além disso, há opções de sobremesa, como strudel de maçã, pretzel com sorvete e donauwelle (um bolo com creme de baunilha, chocolate meio amargo e cereja, uma receita que homenageia o Rio Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, que nasce na Floresta Negra, na Alemanha).

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

