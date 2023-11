O verão está chegando, mas o calor já está por aqui (e como está)! Com termômetros marcando mais de 40 graus, restaurantes apostam em delícias geladas para amenizar o calorão. E o melhor? Tudo por menos de 20 reais. Confira pratos refrescantes e baratos para se deliciar.

Bolo Caseiro no Pote

Bolo Caseiro no Pote da Casa de Bolos Foto: Tabata Barbosa

A Casa de Bolos oferece 18 sabores de bolo de pote bem gelado e recheado. Dentre eles, morango com creme, brigadeiro, tapioca e um gostoso e fora do tradicional: de arroz doce. Perfeito para a sobremesa ou um café da tarde, a porção é individual e pode ser encontrada a partir de R$ 10,00.

Uma das unidades de SP fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2449 - Jardim Paulista.

Mousse Galak Negresco

Mousse Galak Negresco da Mais1.Café Foto: Rodrigo Dantas

A Mais1.Café, em parceria com a Nestlé, traz essa delícia gelada que mistura Galak, Negresco e café. Com 48 g, a porção individual é exclusiva da franquia e pode ser encontrada nas lojas de todo país com preços a partir de R$ 9,90.

Na capital paulista, é possível adquirir essa sobremesa geladinha na Rua Teodoro Sampaio, 1001 - Pinheiros.

Frutto della Passione

Sorbet de maracujá Cuor di Crema Foto: Fernanda Simplicio/Divulgação

Com um sorbet de maracujá não tem erro! A Cuor di Crema aposta em um gelato natural, apenas à base de frutas frescas e água, para refrescar nesse verão. O Frutto della Passione é um dos sabores da gelateria e leva as sementes da fruta para adicionar

crocância de maneira leve e bem refrescante. Disponível a partir de R$ 17,50, pode vir na casquinha ou no copinho.

Essa delícia pode ser encontrada na Avenida Lavandisca, 717, Moema, Zona Sul da capital

paulista.

Soda Italiana

Soda italiana da Boulangerie Carioca Foto: Fernanda Simplicio/Divulgação

Uma bebida gelada combina mais do que bem com um calorão de 40 graus, não é mesmo? A soda italiana da Boulangerie Carioca é uma ótima pedida para tomar algo no fim da tarde e se refrescar e se deliciar. Feita com água gaseificada e xarope aromatizado, vem em diversos sabores e custa R$ 12,90.

Você pode adquirir a sua soda italiana na unidade do Tietê Plaza Shopping, Zona Norte da capital paulista.

Browndae

Browndae do Dickey’s Barbecue Pit Foto: Fernanda Simplicio/Divulgação

A Dickey’s Barbecue Pit bolou um jeito de abaixar as temperaturas de seus clientes após uma bela carne na brasa: o Browndae, mistura de brownie com sundae que não tem como dar errado! O sorvete fica a seu cargo, você pode escolher entre os sabores baunilha,

creme de avelã ou misto, além das caldas morango, chocolate ou caramelo. A sobremesa sai por R$ 14,00.

Uma das unidades do Dickey’s fica pertinho da Avenida Paulista, na Alameda Santos, 843, Jardim Paulista.