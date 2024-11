6 dicas práticas para nunca mais errar na escolha dos legumes

Os legumes são uma categoria de vegetais nutritivos e bem saborosos. Quem vê de primeira não imagina quantos pratos são feitos desses ingredientes. Isso porque eles são bem plurais e oferecem iguarias que passam por bebidas, almoços e até sobremesas.

Entretanto, na hora de escolhê-los, é necessário ficar de olho em algumas dicas para não levar legumes estragados ou velhos para casa. Por isso, separamos 6 dicas para você não sair prejudicado na hora de escolher os vegetais.

Como escolher?

Segundo Fabio Stoco, professor de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac, em entrevista à matéria da jornalista Beatriz Yamamoto para o Paladar, uma das dicas mais valiosas é optar por escolher os legumes da estação. Essa escolha é mais benéfica para você que deseja encontrá-los com mais facilidade e com um sabor mais intenso.

É importante também observar a aparência dos vegetais na hora de levá-los para casa:

Cebola e alho: quando estiver sem sinais de broto, bulbo firme e casca de cor uniforme.

Batatas: precisa ser firme e sem manchas escuras ou moles.

Tomate, pimentão, berinjela e abobrinha: cor viva e uniforme, pele lisa e brilhante. Não escolha aqueles que estão moles e enrugados

Couve-flor: sem pontos escuros e bem branca.

Aspargos: prefira os mais finos (os mais novos), firmes e que são verde escuro.

Erva-doce e salsão: escolha aqueles com textura firme e folhas verdes e brilhantes.

Receitas com legumes

Depois de escolher certinho os legumes, que tal algumas receitas? Separamos aqui 7 recomendações de pratos que vão ficar ainda melhores com os legumes que você comprou. Confira aqui as receitas completas.