Não importa quais vegetais estão na sua geladeira. Juntos eles podem render diversas receitas saborosas, que funcionam como entrada, acompanhamento e até como prato principal em um jantar leve. O prato da foto tem cebolas, tomates, cenouras, abobrinhas e erva-doce, assados e servidos com um molho de mostarda, vinagre, azeite e orégano. Mas você pode usar os legumes que quiser -veja como fazer. Outras boas opções de combinação são:batatas, aspargos, shiitakes e bacon no forno.Cebolas, tomates, berinjela e abobrinha assados como um clássicoantepasto italiano.Abóbora japonesa, ervilha-torta, cogumelo paris, tomate cereja e batata-doce roxa ficam ótimos apenassalteados no azeite. Vegetais variados também viram recheio para estatorta rústica, finalizada com queijo de cabra. Foto: Luciana Cristhovam/Estadão