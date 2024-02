Se você é fã de churrasco argentino e ainda gosta de curtir bons vinhos, a Casa Porteña, rede de casa de parrillas que está espalhada pela capital paulista, apresenta um novo menu especial que pode ser uma opção perfeita para o seu jantar.

Começando na próxima quarta-feira (28/02) na unidade localizada no Shopping Pátio Higienópolis, a Casa Porteña realizará jantares exclusivos com cortes de carne argentinos e harmonização com vinhos. O evento é uma parceria com a Mistral, importadora de vinhos, e a harmonização fica por conta do especialista em vinhos Juan Alba, que pensou em rótulos que combinem com cada etapa do menu.

Confira abaixo o menu completo do jantar:

Welcome drink: Espumante Vallontano Indra Sur Lie, da Serra Gaúcha;

Espumante Vallontano Indra Sur Lie, da Serra Gaúcha; Entrada: Provoleta Crispy com geleia picante da casa e linguiça parrillera, acompanhada do rótulo chileno Los Vascos Albariño 2022 branco;

Provoleta Crispy com geleia picante da casa e linguiça parrillera, acompanhada do rótulo chileno Los Vascos Albariño 2022 branco; Primeiro prato: Vacío com Salada Criolla, acompanhado do Amancaya 2019 Tinto Malbec/Cab.Sauvignon, Bodegas Caro (Catena Zapata e Château Lafite-Rothschild/Argentina);

Vacío com Salada Criolla, acompanhado do Amancaya 2019 Tinto Malbec/Cab.Sauvignon, Bodegas Caro (Catena Zapata e Château Lafite-Rothschild/Argentina); Segundo prato: Bife Ancho com Risoto de Alho Poró, harmonizado com o Caro 2018 Tinto Malbec/Cab.Sauvignon (Catena Zapata e Château Lafite-Rothschild/Argentina);

Bife Ancho com Risoto de Alho Poró, harmonizado com o Caro 2018 Tinto Malbec/Cab.Sauvignon (Catena Zapata e Château Lafite-Rothschild/Argentina); Sobremesa: Panqueca de doce de leite, harmonizada com o rótulo argentino, Saint Felicien Sémillon Doux Vintage 2019;

Os outros endereços a Casa Porteña vão receber o jantar nos dias 06/03, no Shopping Vila Olímpia, 13/03, no Mooca Plaza Shopping e 20/03, no Park Shopping São Caetano. As reservas dos jantares e mais informações podem ser encontradas no Instagram e no site da rede.

O jantar, de quatro etapas e cinco harmonizações, custa R$ 480. As reservas são limitadas.

Serviço

Onde:

Shopping Pátio Higienópolis – Avenida Higienópolis, nº618, lojas 1003 a 1007/1010 a 1012. Telefone: 11 3823-2725

– Avenida Higienópolis, nº618, lojas 1003 a 1007/1010 a 1012. Telefone: 11 3823-2725 Shopping Vila Olímpia – Rua Olimpíadas, nº360, lojas 507/508. Telefone: 11 93085-6377;

– Rua Olimpíadas, nº360, lojas 507/508. Telefone: 11 93085-6377; Mooca Plaza Shopping: Rua Capitão Pacheco e Chaves, nº313 – loja LUC SMO02114. Telefone: 11 94829-8734;

Rua Capitão Pacheco e Chaves, nº313 – loja LUC SMO02114. Telefone: 11 94829-8734; Park Shopping São Caetano: Alameda Terracota, nº545 – lojas 2013 a 2015. Telefone: 4234-2240;

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado – das 12h às 22h; Domingo: das 12h às 20h. É possível pagar via pix, os tickets Alelo Refeição, Ticket Restaurante, Ben Visa, Sodexo e VR. Instagram: @casa.portena. Site: casaportena.com.br.