Especialistas dão dicas de como harmonizar e cozinhar com Vinho do Porto

Produzido na Região Demarcada do Douro, nas terras do norte de Portugal, o Vinho do Porto é uma bebida de caráter adocicado e de alto teor alcoólico. As suas cores podem variar entre tintos, rosés e brancos, e os vinhos desse tipo são divididos em duas categorias principais: Ruby, de aroma mais frutado e cores mais suaves, e os vinhos Tawny, de maior tempo de maturação e um perfil de sabor amadeirado, com frutas secas e especiarias.

Segundo Suzana Barelli, colunista do Paladar na Le Vin Filosofia, as particularidades do Vinho do Porto podem ser explicadas pelo seu processo de maturação: “A uva começa a fermentar e, depois de um tempo, é adicionada aguardente vínica. Com isso, a bebida fica mais doce, porque nem todo o açúcar da uva foi convertido em álcool, mas o teor alcoólico também aumenta por conta da aguardente, ficando em torno de 19% a 20%, enquanto vinhos tintos secos geralmente têm de 12% a 14%”, conta a especialista em vinhos.

Utilizado corretamente, o Vinho do Porto pode agregar muito à sua cozinha, seja harmonizado com outros alimentos ou ainda como ingrediente de pratos salgados e doces. Pensando nisso, reunimos as dicas de alguns chefs para você entender de uma vez por todas como acertar na hora de como apreciar esse vinho junto aos alimentos.

Como harmonizar o Vinho do Porto?

Foto: Felipe Rau | Estadão

Quando falamos de harmonização, o Vinho do Porto pode funcionar muito bem com pratos salgados e doces. Entre as opções salgadas, o chef Marco Silva, da B.Lem, e a chef Conceição Costa, do Pátio das Cantigas, apontaram os queijos de mofo azul (Roquefort, Gorgonzola, Stilton) como ótimas opções para parear esse tipo de vinho, tendo o chef também indicado queijos de cabra.

Contudo, foram as sobremesas as mais indicadas para a harmonização com Vinho do Porto. Os chefs recomendaram, sobretudo, doces que levem uvas passas, frutas secas, nozes, chocolate ou recheios de maçã. É preciso ficar atento à quantidade de açúcar nessas receitas: o ideal é que a sobremesa seja menos ou tão doce quanto o vinho, para que ele ganhe destaque na experiência, recomenda Suzana Barelli. O chef Martin Casilli, do grupo Sky Hall, recomenda também o uso de chocolates de sabor mais amargo para a harmonização não ficar enjoativa.

Por se tratar de um vinho licoroso, os especialistas indicaram que a sua degustação seja feita ao final das refeições. A harmonização com as frutas secas se deve ao critério da semelhança, uma vez que o Vinho do Porto, e em especial o do tipo Tawny, apresenta notas dessas frutas em sua paleta de sabores.

Dicas para cozinhar com Vinho do Porto

Filé mignon com aligot e molho de Vinho do Porto. Foto: Lucas Pinhel

As possibilidades do Vinho do Porto na cozinha não param com as harmonizações: é possível utilizá-lo como ingrediente em uma grande variedade de pratos. Para os chefs, a inclusão desse vinho pode ajudar a realçar os sabores de outros ingredientes. As carnes de sabor mais forte, como pato, javali, cordeiro e aves de caça, foram citadas como boas pedidas para utilizar ao lado do Vinho do Porto, seja por meio de molhos ou até como parte do caldo de cozimento: “O vinho do porto vai adicionar uma doçura e profundidade ao prato, além de manter a carne húmida”, ressalta o chef Marco Silva.

O Vinho do Porto também pode funcionar muito bem na construção das sobremesas. Pudins, brigadeiros, bolos de frutas vermelhas, mousses e rabanadas são apenas algumas das possibilidades do uso desse ingrediente - vale testar a criatividade e testar novas receitas!

O chef Martin Casilli deu também algumas dicas para incorporar corretamente o Vinho do Porto nos preparos: “Se você for montar ele com manteiga, ou outros tipos de meios mais gordurosos, tem que tomar cuidado com as proporções, ou então utilizar algum tipo de estabilizador, como a goma de xantana ou o amido de milho.”

Receita de Filé Mignon ao molho de Vinho do Porto

Quais rótulos escolher para cada ocasião?

Foto: Divulgação

Para os chefs, a dica essencial é se atentar à qualidade dos vinhos. No geral, costuma-se usar vinhos menos nobres para cozinhar e vinhos de melhor qualidade para a degustação e harmonização.

A chef Conceição Costa recomendou o uso dos vinhos do tipo Ruby para a cocção, por terem um perfil mais simples e não perderem a identidade do seu sabor durante o cozimento.

O que evitar?

Apesar de ser um vinho versátil, é preciso se atentar aos ingredientes e preparos que desfavorecem a bebida. Os especialistas recomendaram não parear os preparos e harmonizações produtos como peixes leves, frutos do mar, ovos (cozidos e fritos) e alimentos ácidos. Pratos picantes também foram indicados para ficarem de fora da equação.

Entre os erros possíveis na técnica dos preparos, cozinhar o vinho por muito tempo ou em temperaturas muito altas pode fazer com que o perfume e os sabores característicos sumam no meio dos preparos.