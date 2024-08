Nem kombucha, nem iogurte: este alimento fermentado está cada vez mais popular; conheça

A busca por uma alimentação saudável tem se tornando uma tendência popular entre pessoas que buscam um estilo de vida equilibrado. Com isso, alguns alimentos ganham evidência por suas propriedades benéficas capazes de auxiliar o organismo, como o kefir, que pertence ao grupo dos alimentos fermentados.

O principal ingrediente desse alimento são os grãos de kefir, que abrigam bactérias e leveduras probióticas. Esses compostos podem ser capazes de auxiliar funções do organismo, e aí entram os seus potentes benefícios.

Benefícios do kefir

Os alimentos probióticos, como o kefir, possuem bactérias benéficas que podem ajudar a diversificar e equilibrar a microbiota intestinal e também podem contribuir para a saúde mental, segundo a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde.

Além do kefir, o grupo dos alimentos fermentados com um consumo que pode possuir vantagens semelhantes para o organismo inclui as azeitonas não pasteurizadas, kombucha, iogurte, queijos e outros.

PUBLICIDADE

Faça kefir em casa

Existem opções industrializadas à base de kefir, mas o alimento pode ser preparado em casa, seguindo as regras higiênicas para evitar contaminação ou sabor e aroma não desejados. Você pode conferir instruções de especialista no assunto, descobrindo as proporções corretas, passos para a fermentação e mais. Acesse aqui.

Kefir é um tipo de coalhada feita a partir do encontro do leite com um conglomerado de micro-organismos.Dizem que foi presente de Alá e não pode ser vendida. É um presente vivo cheio de significado. Ele pode virar iogurte,vitaminas, queijo...Veja como cuidar do seu. Foto: Felipe Rau/Estadão

Melhores jeitos de consumir kefir

PUBLICIDADE

Com o kefir em uma versão caseira, você pode apostar em queijos, refrescos, iogurtes, coalhadas e muitas outras opções. Você também pode preparar receitas como uma panqueca com massa de arroz e kefir ou bolinhas no azeite em que o kefir é utilizado para moldar cada uma.

Bem drenado (use o mesmo método usado para fazer a coalhada), o kefir vira um bom aperitivo para ser servido com torradinhas e pães.Veja como fazer. Foto: Felipe Rau/Estadão

Probióticos x prebióticos

Diferente dos alimentos probióticos, que inclui o kefir, os prebióticos são substâncias que compõe as comidas e alimentam os micróbios que o intestino já possui, sendo alternativas mais baratas e facilmente encontradas para a manutenção do microbiota intestinal.