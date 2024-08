Seja kimchi ou kombucha, os alimentos fermentados são estrelas quando se trata da saúde intestinal. Mas o que muitos não sabem é que eles também são aliados do cérebro.

Um trabalho de centros de pesquisa irlandeses publicado no periódico Neuroscience & Biobehavioral Reviews, apontou que a saúde intestinal afeta a saúde mental de certa forma. Portanto, os alimentos fermentados têm grande participação no equilíbrio geral do corpo. Mas afinal, qual alimento fermentado é melhor, kimchi ou kombucha?

Benefícios do Kombucha

Kombucha. Foto: Neide Rigo|Estadão

Entre os alimentos fermentados que podem contribuir para a saúde mental está o kombucha. Derivado do chá, ou melhor, da erva Camellia sinensis, ele é feito a partir da fermentação de leveduras e bactérias do gênero Acetobacte.

Essa cultura de micro-organismos recebe o nome de Scoby, do inglês symbiotic culture of bacteria and yeast. E há vários trabalhos mostrando seus benefícios no equilíbrio da microbiota intestinal, ajudando no funcionamento do órgão.

Benefícios do Kimchi

Kimchi. Foto: SERGIO CASTRO

Já o kimchi é um alimento muito apreciado pelos coreanos. Sua matéria-prima são talos e folhas da acelga ou de uma verdura conhecida como couve-chinesa, na receita ainda entra a pimenta. A fermentação pode levar dias e até meses, dependendo da preferência do consumidor.

De gosto intenso, apimentado e salgado, a receita surgiu como uma forma de preservar os alimentos durante o inverno rigoroso e acabou se espalhando por todo o mundo. No Japão, o kimchi costuma ser consumido com arroz, já na Espanha, com pão, e pode acompanhar outros alimentos, como carnes. Saiba tudo sobre kimchi aqui.

Como fazer kombucha?

O kombucha pode ser encontrado pronto nos supermercados, mas também pode ser feito em casa da forma tradicional. Feita a partir da fermentação por uma cultura de bactérias e leveduras, a bebida pode levar qualquer tipo de chá (Camelia sinensis), mas outras infusões, como mate ou hibisco, também funcionam. Veja a receita completa.

Como fazer kimchi?

Normalmente ele é feito com acelga, mas qualquer legume pode ser submetido a esse tipo de conserva. Não esqueça de temperar e dar o descanso necessário ao preparo para que tenha um kimchi perfeito. Veja a receita completa.

Kimchi X kombucha

Agora que você já sabe as diferenças e as qualidades de cada um desses alimentos fermentados, sabe qual deles é melhor para saúde, kimchi ou kombucha? A verdade é que todos os alimentos fermentados são benéficos para o corpo quando se trata de saúde intestinal e mental. Para saber mais sobre esse grupo alimentício, leia a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde, no Estadão.