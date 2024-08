Onde comer almoço executivo nos Jardins a partir de R$ 59?

Para muitas pessoas, o almoço é uma das refeições mais importantes do dia, por ser aquela pausa nos afazeres para relaxar a mente e se alimentar bem, dando sequência a rotina logo em seguida.

São Paulo abriga bons restaurantes para essa refeição, mas alguns, nos Jardins, se destacam por oferecerem um ‘’plus’', que nada mais é do que o almoço executivo com preços que podem chegar até R$ 142, segundo a matéria de Matheus Mans:

Le Napoleon

Com entrada, prato principal e sobremesa, esse bistrô francês inclui opções para que o cliente possa escolher, como saint peter ao molho de limão siciliano com legumes, mussarela em cubinhos, baby beef ao molho de mostarda com fritas e arroz e entre outros. Esse menu é oferecido durante semana por R$ 59 com horário definido.

PUBLICIDADE

Pipo

Esse restaurante possui um menu por R$ 89 que inclui espeto de frango com farofa de cebola e pimenta, moqueca de peixe, salada de frutas, carne seca com purê de abóbora e vinagrete de feijão manteiguinha e mais entre a entrada, o prato principal e a sobremesa. A sequência está disponíveis do 12h às 16h de terça a sexta-feira (exceto feriados).

A Casa de Antonia

A chef Andrea Vieira apresenta um menu executivo com influência de comida caseira, mas toques elegantes adicionados pela profissional entre a entrada, prato principal e sobremesa, com opções que variam a cada dia da semana por R$ 89. É possível encontrar bolinho com molho tártaro, moqueca de pescada amarela com arroz de coco e muito mais.

PUBLICIDADE

Restaurantes para explorar a diversidade gastronômica dos Jardins

Além de almoço executivo, você pode explorar a a diversidade gastronômica dos Jardins, com indicações de lugares que estão na rua Melo Alves, destacando diferentes culinárias e experiências gastronômicas completas. Veja mais detalhes aqui.