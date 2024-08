Os melhores restaurantes para encomendar o almoço do Dia dos Pais

O Dia dos Pais, uma das datas mais esperadas de agosto, será celebrado neste domingo, 11. Tradicionalmente, muitos optam por sair para almoçar em família. No entanto, as longas filas de espera podem transformar a celebração em frustração. Para evitar esse transtorno, uma alternativa é encomendar o almoço.

Por isso, o repórter do Paladar, Matheus Mans, foi atrás de ótimos restaurantes que trabalham com encomendas para Dia dos Pais, o cardápio varia desde pratos com peixe, massas e comidas brasileiras, até chegar nas sobremesas. Além disso, pedindo com antecedência você fica dentro do deadline do restaurante e evita surpresas desagradáveis na data comemorativa.

Dentre os nomes espalhados pela grande São Paulo, confira três alternativas para entregar ao seu pai, o melhor almoço de domingo nesta data tão especial e o melhor: sem sair de casa.

Ghee Banqueteria

Nesta opção as entradas variam desde bolinho de siri a canapé de figo fresco. Além disso, os pratos principais trazem tagliata de mignon e lasanha com costela desfiada, por exemplo. De sobremesa, pudim de leite, é uma alternativa. Contudo, o menu está disponível até hoje 06/08/2024.

Chef Aprendiz

O Chef Aprendiz é um projeto de desenvolvimento humano que utiliza o ensino da gastronomia como meio de transformação e inclusão social. Entre as opções do cardápio, destacam-se a torta de frango cremoso e o quiche de mix de cogumelos com queijo.

Glacé Pâtisserie

Agora se você quer fazer o almoço mas encomendar um docinho, esse estabelecimento é uma opção que traz tortas para a sobremesa de diferentes tamanhos e sabores como pistache com frutas vermelhas, por exemplo.

Ideia de presente

Vinho Foto: Africa Studio/Adobe Stock

Agora que você já pensou no almoço e na sobremesa, só faltou o presente ideal para esse Dia dos Pais: vinho. Por esse motivo, confira os dez melhores rótulos deste ano, em que, os especialistas do Guia dos Vinho e Paladar avaliaram. Veja matéria completa neste link.

Guia dos Vinhos

