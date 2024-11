Qual a quantidade ideal de amendoim por dia? Veja receitas

Alguns ingredientes se encaixam perfeitamente tanto a receitas salgadas quanto doces. Quando isso acontece, o melhor é aproveitar o seu uso para enriquecer e tornar mais diversa a culinária do dia a dia. Quer um exemplo? O amendoim.

Além desse fator, consumir amendoim também faz bem para o organismo. Segundo a matéria de Beatriz Bulhões ao Estadão, na editoria Saúde, esse alimento é rico em fibras, gorduras saudáveis, fitoesteróis, vitaminas e proteínas.

Esses componentes do amendoim podem contribuir para aumentar a sensação de saciedade, ajudar a controlar os níveis de colesterol, auxiliar a ação antioxidante no corpo e proporcionar outros benefícios.

No entanto, as gorduras presentes na composição dessa oleaginosa, apesar de serem boas, carregam calorias. Por isso, é recomendado consumir amendoim com moderação, considerando cerca de 30 a 40 gramas por dia -uma porção também conhecida como um punhado.

Receitas com amendoim

Agora que você conhece mais detalhes sobre essa oleaginosa, entre benefícios e consumo diário ideal, pode aproveitá-la em receitas caseiras. Veja abaixo três receitas com amendoim:

Amendoim torrado e salgado

Além de estar entre os ingredientes de receitas, o amendoim puro, apenas com alguns toques especiais, também é uma ótima pedida. Teste essa receita fácil de amendoim torrado e salgado. Veja a receita completa aqui.

Amendoim torrado e salgado da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Salada de pêssego e amendoim

Ao final dessa receita simples -mas muito saborosa- a indicação é distribuir duas ou três colheradas de molho sobre a salada e servir o molho restante à parte. Veja a receita completa aqui.

Esta salada de pêssego com amendoim promete trazer fortuna Foto: Felipe Rau

Lula com amendoim

Que tal um prato que funciona como uma refeição completa? Além da lula, o amendoim também é protagonista dessa receita. Jogue um pouco de amendoim por cima do prato para finalizá-lo. Veja a receita completa aqui.

