Pasta de amendoim (ou, como muitos chamam, creme de amendoim) é um dos produtos com lugar garantido nas gôndolas da maioria dos supermercados brasileiros, em diferentes versões, incluindo a integral, que exclui qualquer porcentagem de açúcar em sua composição.

Essa mesma versão do alimento foi alvo da última edição do Paladar Testou, que contou com a avaliação às cegas de especialistas para eleger as melhores marcas disponíveis.

Júri especializado

Como em todas as edições da série Paladar Testou, foi formado um júri para degustar as amostras selecionadas e analisá-las criteriosamente. Desta vez, foram convocadas como juradas as chefs Izabela Dolabela, Juliete Soulé, Ina de Abreu e Cristina Martins.

Parâmetros da avaliação

Com a intenção de chegar aos resultados mais justos e imparciais possíveis, as amostras das 10 marcas selecionadas para os testes foram provadas às cegas - isto é, foram descaracterizadas de suas embalagens comuns, colocadas em pequenos recipientes transparentes e identificadas apenas por números.

Além disso, parâmetros foram estabelecidos para nortear o que uma pasta de amendoim integral ideal deve apresentar. “Avaliamos a qualidade do insumo, do próprio amendoim, como o grau de torra e o tempo certo da colheita do amendoim”, explica a chef Cristina Martins em relação aos itens que interferem diretamente na textura, no sabor e na aparência do alimento.

A melhor marca

O teste resultou em uma lista classificatória cujo primeiro lugar foi ocupado pela pasta de amendoim da marca Qualitá, que contém uma textura bem aveludada e torra perfeita do amendoim, sendo ideal tanto para receitas quanto para uso comum, no dia a dia. Veja o ranking completo na matéria ‘Qual a melhor pasta de amendoim?’, por Chris Campos.