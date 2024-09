Mitos e verdades sobre a amora para conhecer mais a fruta

O sabor adocicado e marcante da amora combina muito bem com receitas mais suaves. Exemplos de seu uso na gastronomia incluem suco de amora com mel, geleia de amora e chá de folha de amora com limão. (Veja detalhes dessas receitas mais abaixo).

A versatilidade da amora vai além dos frutos, incluindo também suas folhas, que, apesar de pouco aproveitadas, oferecem benefícios valiosos. A nutricionista clínica Aline Braz esclareceu algumas dúvidas comuns sobre a amora para o Paladar.

Qual é o benefício da amora?

Mesmo pequenas e agrupadas, as amoras possuem uma composição potente: elas são repletas de cálcio, vitamina A, ferro, vitamina C, fibras e outros nutrientes que fazem bem ao organismo.

Em conjunto, esses compostos podem contribuir para o aumento da imunidade, ajudar na prevenção de pressão alta, auxiliar na perda de peso e até no controle da glicemia.

Quais os benefícios da amora na menopausa?

A amora também tem um papel importante na saúde da mulher, ao aliviar os sintomas da menopausa. A folha de amora potencializa esses benefícios: seu consumo pode contribuir para o controle da TPM e mudança de humor. Saiba mais sobre os benefícios da amora.

Pode comer folha de amora crua?

A folha de amora é composta por flavonoides, vitamina C, ferro, fibras, vitamina E e manganês, elementos que podem atuar como antioxidantes, ajudando a retardar o envelhecimento da pele e evitar anemia.

No entanto, para aproveitar esses benefícios, a nutricionista indica ingerir a folha cozida ou em chás. Outra dica? Siga essa recomendação e prepare em casa o chá de folha de amora com limão.

Vale destacar que, embora a amora ofereça vários benefícios à saúde, seu consumo deve ser acompanhado de uma alimentação equilibrada com uma variedade de alimentos que ofereçam diferentes tipos de nutrientes essenciais, aliado também a um estilo de vida saudável com prática de exercícios físicos e hidratação.

Qual é a época da amora?

As amoras, pequenas e arredondadas, crescem em grupos e variam em cores, do vermelho ao violeta e preto, adicionando sabor e cor aos pratos. Sua colheita geralmente ocorre nos meses de setembro a novembro.

Receitas com amora

Suco de amora com mel

Com uma xícara de chá de amora, 200 ml de água e 2 colheres de sopa de mel, prepare esse suco em apenas três passos simples. Veja a receita completa aqui.

Suco de amora com mel Foto: Aline Braz/Divulgação

Geleia de amora

Coloque a geleira pronta em um pote de vidro, leve para gelar e está pronto para consumo, podendo integrar sobremesas ou acompanhar pães e torradas. Veja a receita completa aqui.

Geleia de amora caseira Foto: Aline Braz/Divulgação

Chá de folha de amora com limão

Esse chá é gelado, portanto é bastante refrescante no paladar, combinando perfeitamente o toque adocicado da amora e o leve gosto cítrico do limão. Veja a receita completa aqui.