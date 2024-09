Amora faz bem para a saúde? Veja como incluí-la no cardápio

As amoras, pequenas e arredondadas, geralmente crescem em grupos e variam em cores, do vermelho ao violeta e preto. Além de realçar o sabor e a cor das receitas, essa fruta traz diversos benefícios para a saúde.

A nutricionista clínica Aline Braz destacou ao Paladar alguns dos benefícios das amoras. Ricas em cálcio, fibras, vitamina C, magnésio, ferro e com poucas calorias, elas podem fortalecer o sistema imunológico e auxiliar na perda de peso.

Vale ressaltar que, quando um alimento é benéfico para a saúde, assim como a amora, ele deve ser consumido acompanhado de uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável, podendo assim potencializar os seus benefícios.

Como incluir a amora no cardápio?

O sabor marcante e doce da amora é uma das suas principais características. Pensando nisso, a amora pode estar entre os ingredientes de uma sobremesa ou iogurte, assim como suas folhas podem ser refogadas ou fazer parte de um chá. Apenda a seguir receitas fáceis para aproveitar o fruto:

Geleia de amora e framboesa

Use amora, framboesa, suco de limão e açúcar para preparar essa receita, que quando pronta pode complementar o sabor de pães, torradas e outros alimentos que combinam com um café da manhã ou tarde. Veja a receita completa aqui.

Geleia de amora e framboesa Foto: Ana Bacellar/ Divulgação

Smoothie de morango, banana e amora

Que tal uma bebida com um sabor equilibrado? Com os ingredientes em mãos, basta adicioná-los no liquidificador por 3 minutos até criar uma consistência homogênea. Veja a receita completa aqui.

Bolo sem glúten de milho, limão e amora

Essa combinação é surpreendente no paladar, especialmente pelas amoras. Asse o preparo por 1 hora aproximadamente ou até que, ao espetar um palito no meio, ele saia limpo. Veja a receita completa aqui.