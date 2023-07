Após polêmica, acarajé rosa é sucesso de vendas

O Acarajé Rosa da Drica, apesar de todos os comentários negativos, está sendo um sucesso entre os consumidores Foto: Imagem: reprodução do instagram @acarajedadrica00

O acarajé cor-de-rosa gerou polêmica durante sua repercussão nas redes sociais. Além disso, vendedoras da iguaria não gostaram nada da ‘alteração’ na receita. A comida customizada surgiu após o sucesso do filme da Barbie - que estreou nos cinemas na última quinta-feira (20).

Segundo a dona do estabelecimento, em entrevista ao portal Correio 24 horas, o acarajé rosa não superou as vendas do tradicional, mas quase metade dos clientes que vão até a loja estão em busca do produto lançado inspirado na boneca Barbie.

Apesar de ser edição especial, o acarajé cor-de-rosa não tem um valor adicional sobre ele - a iguaria custa R$ 10 sem camarão e R$ 13 com o fruto do mar. As compras podem ser realizadas presencialmente na loja, que fica na R. Aristídes Milton, 453, Itapuã, ou em delivery disponível para a capital baiana.

Desde que o acarajé começou a ser divulgado, o Acarajé da Drica, loja criadora da receita, atingiu mais de 97 mil seguidores nas redes sociais - confira aqui. Entre os novos e antigos clientes, a invenção tem atingido ainda mais os novos curiosos, que chegam até a loja pela repercussão na internet e portais de notícia.