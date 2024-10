Nem laranja, nem limão: essa fruta brasileira é rica em vitamina C e versátil na cozinha

O Brasil é repleto de frutas nativas, mas nem todas possuem tanta popularidade, o que faz com que suas principais características, como benefícios e usos culinários, sejam pouco conhecidos.

Um exemplo é a pitomba, uma fruta nativa da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica e fruto da pitombeira que, geralmente, tem boa colheita entre os meses de outubro e dezembro.

Essa fruta, redondinha e de coloração semelhante ao amarelo, oferece diversos benefícios para a saúde e também pode servir como base para algumas receitas. Que tal conhecer mais sobre a pitomba?

Benefícios da pitomba

A pitomba é rica em ferro, cálcio, fósforo, fibras dietéticas, antioxidantes e, principalmente, vitamina C. Esse conjunto pode ter ação anti-inflamatória no organismo e ajudar a combater o envelhecimento precoce, segundo o Agro Estadão.

PUBLICIDADE

Sabor

Além dos seus benefícios, outro destaque é o sabor, que combina toques adocicados e ácidos, mas de maneira equilibrada e natural, além de possuir um aroma acentuado. Essas características facilitam seu uso na cozinha.

Como usar pitomba na cozinha?

Assim como outras frutas populares, a pitomba pode ser consumida in natura ou utilizada entre os ingredientes de sucos, licores, compotas e geleias, além de também poder ser protagonistas nesses preparos, mostrando sua versatilidade e sendo aproveitada especialmente em uma dieta equilibrada aliada a um estilo de vida saudável.

Leia também

PUBLICIDADE

Guia da amora

Outra fruta que também se destaca pela vitamina C é a amora, que, apesar de pequena, apresenta grande potencial benéfico tanto para a saúde quanto para o uso na cozinha. Confira tudo sobre a amora no guia da amora e veja uma receita com a fruta abaixo:

Geleia de amora

Teste em casa essa receita fácil, que pode ser consumida com torradas ou entre os ingredientes de uma sobremesa. Basta preparar e levar para gelar logo em seguida. Veja a receita completa aqui.