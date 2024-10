Acerola tem mais vitamina C do que a laranja; aprenda a usá-la na cozinha

As frutas são conhecidas por naturalmente serem benéficas e terem sabores particulares que se encaixam em diversas receitas. A laranja, por exemplo, é famosa por sua rica composição em vitamina C, mas o que pouca gente pode desconhecer é que existem outros tipos de frutas que superam a laranja nesse quesito.

Segundo o Estadão, nesta matéria da editoria Bem-estar, a acerola tem maior quantidade de vitamina C do que a laranja. Além disso, conforme Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, essa fruta também integra o grupo dos superalimentos por possuir potássio, fibras e outros nutrientes essenciais.

Apesar de alguns alimentos se destacarem nesse termo, é importante lembrar que esse potencial é aproveitando quando está incluso em uma dieta equilibrada e acompanhada de hábitos saudáveis, potencializando os efeitos positivos do consumo.

Receitas com acerola

Agora que você sabe que a acerola é benéfica, pode explorar preparos com a fruta na cozinha. Assim como a laranja, a acerola pode estar entre os ingredientes de sorvetes saudáveis, sucos e geleias, além de ser consumida in natura. Seu sabor ácido e levemente adoidado contribui para essa versatilidade. Veja abaixo receitas com acerola:

Creme brûlée de arroz preto com acerola

A acerola é um complemento destaque desse creme brûlée, que foge da versão tradicional. Além disso, a receita é composta por arroz preto e ainda usa castanhas brasileiras. Veja a receita completa aqui.

Doce feito por Edinho Engel Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

Peru com molho de jabuticaba, blackberry e acerola

Apesar do preparo do peru ser uma receita tipicamente natalina, você pode consumi-lo quanto sentir vontade. Teste essa receita onde o molho, com jabuticaba, blackberry e acerola, faz toda a diferença. Veja a receita completa aqui.

Essa receita fica suculenta e interessante: o molho não tradicional de frutas contrasta bem com o recheio de farofa de pão.Clique aqui para aprender a fazer. Foto: Roberto Seba/Estadão

Leia também

Outra fruta rica em vitamina C

Além da acerola e da laranja, a pitomba também é uma das frutas ricas em vitamina C. Redondinha e de coloração amarelada, ela oferece diversos benefícios para a saúde e também pode servir como base para algumas receitas. Quer conhecer mais? Confira o este conteúdo.