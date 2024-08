3 dicas essenciais para armazenar alimentos e garantir que durem mais

Muitas pessoas compram alimentos semanalmente ou mensalmente para mantê-los reservados durante esse período. No entanto, garantir o armazenamento correto é essencial para preservar a vida útil dos alimentos, evitar desperdícios e economizar, já que tudo é consumido. Separamos três dicas essenciais para armazenar alimentos:

Dica 1

Não faça uma compra sem antes ter se organizado em relação as quantidades necessárias e considerando ainda o equilíbrio entre alimentos com maior e menor durabilidade, como recomenda a chef Estela Passoni. Portanto, a primeira dica está relacionada ao planejamento.

Também existem pontos a serem analisados sobre o alimento, como o prazo de validade e, em relação as frutas, o seu amadurecimento. Isso tem a ver com o planejamento, pois assim você pode comprar frutas maduras ou congelar alimentos que não irá consumir e ainda estão longe de vencer.

Supermercado. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE

Dica 2

Como mencionado anteriormente, congelar alimentos pode ser uma forma de evitar que eles estraguem. Considerando isso, é necessário saber usar o freezer de modo eficiente: geralmente, as prateleiras de cima são mais geladas, enquanto a temperatura é menos intensa na parte debaixo e, por último, a porta da geladeira é o local onde menos esquenta.

Essas informações são fundamentais pois te ajudam a organizar o seu freezer e, mais do que isso, priorizar o congelamento que cada alimento necessita. Confira também o manual de instruções do equipamento antes do congelamento.

Geladeira Foto: Pixel Shot/ Adobe Stock

Dica 3

PUBLICIDADE

Se você continua com algumas dúvidas, aqui vai uma lista de alimentos que geralmente são comuns em lares e suas formas corretas de serem armazenados. Confira mais dicas de como armazenar alimentos nesta matéria completa.