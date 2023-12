Frutas cítricas e bem suculentas são típicas do verão. Isso é ótimo porque a estação mais quente do ano pede muita água e muita vitamina C, afinal hidratação e a imunidade são essenciais para viver o melhor que a estação tem a oferecer. Veja abaixo seis frutas que não podem faltar na sua dieta nesta época do ano!

Frutas suculentas e refrescantes

Melancia : essa fruta contém 95% de água, o que a faz uma das frutas mais suculentas frutas para o verão. Muito importante para a hidratação em meio ao calorão, a melancia pode ser aproveitada em sucos, saladas., picolés e, acredite se quiser, sopas! Confira a receita de gaspacho de tomate e melancia, uma sopa fria de dar água na boca (literalmente).

Graviola : essa fruta tem muito potássio e fibras, além de ser muito suculenta e render um ótimo suco para se hidratar no verão.

: essa fruta tem muito potássio e fibras, além de ser muito suculenta e render um ótimo suco para se hidratar no verão. Lichia: curiosamente, a lichia está disponível em apenas uma pequena porção do ano e o verão é o melhor momento para consumi-la. Ela é composta, majoritariamente, por água, o que a torna muito suculenta e refrescante.

Frutas cítricas com muita vitamina C

