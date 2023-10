Descubra qual é a capital brasileira que mais consome verduras e legumes

Florianópolis é a capital brasileira com o maior consumo de frutas, verduras e legumes do país, segundo dados do último levantamento da Vigitel feito em 2023.

Na cidade, a ingestão de leguminosas é 41,2%, sendo 23% maior que em Belém (PA), onde o consumo de hortaliças variou entre 18,1%.

O consumo dos alimentos entre o público feminino é maior do que entre o masculino. Em Florianópolis, 46,3% das mulheres costumam ingerir frutas, legumes e verduras, enquanto apenas 35,6% dos homens consomem leguminosas.

Se formos separar pela frequência, entre homens, foram encontradas as maiores ingestões de hortaliças em Vitória (38,5%), João Pessoa (38,5%) e Belo Horizonte (35,6%), e as menores em Belém (14,1%), Rio Branco (14,4%) e Salvador (16,0%).

Já Entre mulheres, as maiores frequências são em Curitiba (47,8%), Florianópolis (46,3%) e Belo Horizonte (44,7%), e as menores em Belém (21,4%), Rio Branco (22,8%) e Porto Velho (24,2%).

