Quais os benefícios de comer arroz integral? Veja receitas

O arroz é um alimento básico na rotina de muitas pessoas, graças à sua versatilidade em diversas receitas. Entre os tipos mais populares estão o branco e o integral. Nos últimos anos, o arroz integral tem se destacado por estar associado a hábitos alimentares mais saudáveis.

Segundo a matéria de Layla Shasta ao Estadão, na editoria Saúde, por causa do processo de produção do arroz branco, alguns nutrientes são perdidos, enquanto no arroz integral eles são mantidos, o que significa que há pouca diferença.

Benefícios do arroz integral

Como mencionado anteriormente, o arroz integral carrega mais nutrientes quando comparado com o branco. Ele possui mais quantidade de fibras, minerais e menor índice glicêmico, o que pode contribuir para promover mais saciedade, melhorar o trânsito intestinal e ajudar no controle da glicemia.

Esses componentes se tornam ainda mais vantajosos quando acompanhados de um estilo de vida saudável, dieta equilibrada e hidratação adequada. Para saber qual arroz manter na sua alimentação, o melhor é consultar um especialista.

Receitas com arroz integral

Agora que você sabe que o arroz integral tem mais nutrientes que o arroz branco na composição, pode apostar em se aventurar na cozinha com receitas que levam esse ingrediente. Veja três abaixo:

Bolinho de arroz integral

Essa receita fácil inclui gersal, óleo de arroz ou de milho, arroz integral e cebolinha picada, ficando pronta em apenas 4 passos. Veja a receita completa aqui.

Receita de bolinhos de arroz integral. Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

Arroz integral com lascas de bacalhau

Essa é uma das formas de aproveitar o bacalhau que pode sobrar nas épocas festivas de fim de ano. Teste preparar essa combinação. Veja a receita completa aqui.

Arroz integral com lascas de bacalhau. Foto: FreePik

Arroz com ora-pro-nóbis

Seja o arroz integral ou branco, essa receita simples também leva ora-pro-nóbis e abóbora, dois ingredientes de composição potente. Veja a receita completa aqui.

Ora-pro-nóbis pode ser parte dos ingredientes de uma receita. Foto: Adobe Stock

Essa é uma dúvida frequente. A matéria de Luigi Di Fiore reuniu a opinião de alguns chefs sobre o assunto. Eles responderam que não há nada de errado em não lavar o arroz encontrado nos mercados, já que, hoje, os procedimentos para que o alimento chegue até as prateleiras são mais eficazes e descartam essa prática.