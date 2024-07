Artista reproduz rostos de celebridades com sushi em exposição em Londres; confira

A artista culinária Michelle Wibowo chamou atenção nas redes sociais pela sua facilidade em reproduzir o rosto de artistas com sushi. A ideia parece absurda e até imaginária, contudo, a artista conseguiu e compartilhou tudo em seu perfil oficial.

Dentre as celebridades escolhidas, conforme afirmado pela CNN, Michele reproduziu os cantores britânicos, Ed Sheeran e Elton John. Além disso, durante uma exposição em CasildArt Gallery, em Londres, outros queridinhos ingleses como o ator Benedict Cumberbatch e as estrelas do futebol Bukayo Saka e Harry Kane foram homenageados.

Para a exposição, a artista levou 120 horas para produzir as esculturas, que levam além do sushi, ingredientes como arroz, salmão e gengibre em conserva. “Estou acostumada a criar esculturas com materiais não convencionais, mas trabalhar com ingredientes de sushi foi uma história completamente diferente”, afirmou a artista ao canal americano.

Elton John

Em outro depoimento, Wibowo falou da complexidade em usar o sushi para arte. “Foi realmente fascinante ver quantos ingredientes existem para fazer sushi e como eles podem ser usados para criar detalhes complexos para o rosto e o cabelo”, começou

Benedict Cumberbatch

Em outro momento, a artista ressaltou também o quanto se divertiu na montagem e sua expectativa com a reação de seu público. “Espero que as pessoas achem os retratos tão hilários quanto eu e talvez até se sintam inspiradas a tentar misturar as coisas na cozinha”, disse.

Ed Sheeran

Por fim, mandou um recado aos artistas culinários de plantão. “Lembre-se, toda arte é subjetiva!”, finalizou.