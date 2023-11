As 10 melhores receitas de gim tônica segundo o Paladar

O gim tônica continua sendo a escolha favorita de muitos apreciadores de drinques, sendo considerado um clássico informal na cena da coquetelaria. Sua origem remonta à Índia, durante o período de dominação inglesa, quando o drinque era popularizado como um remédio contra a malária, graças ao quinino presente na tônica.

Para que você possa arrasar nas receitas, o Paladar possui uma série de modos de preparo para a bebida. Como por exemplo, gim tônica com limão-siciliano, pepino e bitter, que é intitulado como “o gim tônica perfeito”.

Gim tônica com laranja e especiarias leva anis-estrelado, canela em pau, zest de laranja-bahia e três gotinhas de bitter (se houver na despensa). Além de superaromático, essa versão ainda ganha um tantinho de acidez da casca da fruta.

Receita do barman Laércio Zulu, apelidada como Brasileirinho, é o gim tônica de maracujá. O segredo aqui é tirar as sementes da polpa do maracujá antes de adicioná-la ao coquetel. Não é preciso bater, só mexer com uma bailarina.

