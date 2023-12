Astronautas encontram tomate desaparecido no espaço

No final de setembro, o astronauta da NASA, Frank Rubio, retornou à Terra após uma missão de 371 dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), como parte da missão VEG-05. O objetivo dessa missão intrigante era responder a uma pergunta inusitada: os tomates podem realmente crescer no espaço?

Após um longo período de crescimento que totalizou cerca de cem dias, as primeiras colheitas de tomates foram feitas a bordo da ISS. No entanto, havia uma condição rigorosa imposta pela NASA: os astronautas não podiam degustar os frutos, devido ao risco de contaminação por fungos no ambiente controlado da estação espacial.

Foi durante esse processo que Frank Rubio teve a honra de colher o que ficaria conhecido como “o primeiro tomate no espaço”. Sua intenção era nobre: ele planejava compartilhar essa conquista única com estudantes e entusiastas do espaço, como forma de inspiração.

No entanto, algo extraordinário aconteceu. O pequeno tomate desapareceu misteriosamente da ISS, alimentando especulações de que Rubio poderia ter quebrado as regras e provado a fruta proibida enquanto estava no espaço. O mistério pairou por um bom tempo.

PUBLICIDADE

A verdade por trás desse enigma intrigante finalmente veio à tona durante uma sessão de perguntas e respostas com toda a tripulação. Jasmin Mogbeli, membro da equipe, anunciou que o tomate foi, de fato, encontrado. Essa revelação surpreendente serviu para absolver completamente Frank Rubio de qualquer suspeita de consumo indevido do tomate, trazendo um desfecho inesperado para essa história cósmica.” As informações são da Food and Wine.