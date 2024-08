Pare de jogar banana fora: aprenda a guardar a fruta corretamente (não é na geladeira)

É comum encontrar as variedades da banana nas fruteiras das casas, afinal, a fruta está sempre em feiras e mercados, se destacando pelo sabor único e praticidade no consumo. No entanto, essas características podem ir por água abaixo quando a banana não é armazenada corretamente.

Quando mal armazenada, a fruta ganha um interior amolecido e sua casca atinge uma coloração preta, perdendo aos poucos seus benefícios (veja quais são os benefícios da banana abaixo) e não sendo selecionada para uma deliciosa receita.

Para evitar essa desperdício, o Paladar conversou com especialistas para entender como armazenar corretamente a banana. Ao contrário do que muitos pensam, a fruta não deve ser refrigerada, pois esse processo acelera o escurecimento da sua casca.

A chef Estela Passoni, que comanda o restaurante homônimo, esclareceu que a banana, quando está perto de estragar, deve ser congelada, sem a casca, em um recipiente fechado.

Essa dica também pode ser aplicada para frutas, como amoras, manga, goiabada e morango. Leia na matéria completa como armazenar outras frutas e dicas em geral sobre o assunto.

Benefícios da banana

Segundo informações do Summit Agro, do Agro Estadão, além de saborosa, a banana é repleta de vitaminas, minerais, carboidratos e outras propriedades que fazem bem ao organismo e podem contribuir para a redução dos níveis de colesterol no sangue.

Esses benefícios são aproveitados quando a banana é armazenada corretamente, além de manter uma aparência e interior adequados. Aproveite esses aspectos também em receitas versáteis com a fruta:

Receitas com banana

Vitamina de banana

Que tal começar com uma vitamina onde a banana é protagonista? Além da fruta, utilize também aveia em flocos finos e leite integral ou vegetal entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Vitamina de banana com aveia, mamão, maçã e morango Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgação

Cookie de banana

Outra forma de aproveitar a fruta é entre os ingredientes de um cookie, em uma receita fácil que leva apenas três passos. Finalize assando os cookies por aproximadamente 20 minutos. Veja a receita completa aqui.

Cookie de banana e aveia Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Bolo de banana

A chef Patricia Helú compartilhou ao Paladar quais ingredientes usar e passos fazer para completar esse bolo de banana, ideal para um lanche delicioso da tarde. Veja a receita completa aqui.