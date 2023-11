Descubra a fruta de luxo que custa mais que um iPhone

A ‘Taiyo no Tamago’, uma fruta que desperta a curiosidade de muitas pessoas devido ao seu preço exorbitante. Esta manga não é uma fruta comum, pois pode chegar a custar 9 mil reais, um valor atípico para um item tão presente em diversas culturas. Surpreendentemente, seu preço pode ultrapassar o de um iPhone 15 Plus, que é vendido no Brasil a partir de R$ R$ 8.299, destacando ainda mais a exclusividade e o valor extraordinário dessa fruta

‘’Taiyo no Tamago’', que possui um significado bastante particular, é uma manga que vem da região Miyazaki, no Japão, e seu alto valor é decorrente de uma produção criteriosa que considera suas principais características quase perfeitas.

Ou seja, sua seleção acontece de maneira artesanal e leva em conta o casco e sua quantidade de gramas, por exemplo. A manga chegou até mesmo a bater um recorde em 2022, com a venda de duas por 17 mil reais.

