Antigo banheiro público vira café turístico em Londres; conheça

Um antigo banheiro público vitoriano, desativado por mais de 50 anos, foi transformado em um café em Londres. O The Attendant, localizado em Fitzrovia, preserva elementos originais, como os mictórios de porcelana Doulton & Co., agora utilizados como parte do mobiliário.

Segundo informações do Ham & High, o espaço, restaurado ao custo de 100 mil libras, o equivalente a mais de R$ 735 mil, mistura arquitetura vitoriana com design contemporâneo. O café serve uma variedade de pratos britânicos tradicionais e cafés especiais, com destaque para o maple bacon com abacate e o bolo de banana com chocolate.

Frequentado tanto por turistas quanto por moradores locais, o The Attendant é elogiado por sua atmosfera peculiar e a qualidade dos alimentos e bebidas, e é avaliado com 4,5/5 no TripAdvisor.

Os melhores cafés gourmet do mercado

Em uma degustação realizada no Futuro Refeitório, em Pinheiros, especialistas avaliaram nove marcas de cafés gourmets presentes em supermercados, com preços que variam entre R$ 15 e R$ 25. O campeão da prova foi o Melitta Cerrado, elogiado por seu equilíbrio e corpo aveludado. Outros destaques incluem o Santa Mônica Intenso, com notas de caramelo, e o 3 Corações Mogiana Paulista, que apresentou fragrância fresca e acidez agradável. Confira mais detalhes no link.

As melhores marcas de café solúvel

Especialistas como Isabela Raposeiras, Mariano Martins e Raphael Despirite participaram de uma degustação às cegas para descobrir se o café liofilizado arábica, uma categoria mais recente, realmente faz jus ao conceito de café premium. A equipe testou seis marcas, avaliando corpo, sabor e persistência.

Entre as seis marcas avaliadas, o destaque foi para o Native, que se sobressaiu pelo equilíbrio entre doçura e corpo. Juan Valdez também impressionou com suas notas de malte, e o Três Corações Portinari mostrou alta intensidade. Veja mais informações no link.