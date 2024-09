6ª edição do Breakfast Weekend: preços, datas e onde aproveitar o festival

A 6ª edição do Breakfast Weekend será realizada entre os dias 21 de setembro e 20 de outubro em São Paulo, reunindo cerca de 50 hotéis, restaurantes, cafeterias e padarias. O evento, que promove experiências gastronômicas com preços fixos de R$ 34,90, R$ 44,90, R$ 54,90 e R$ 84,90, também chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro e Paraná, onde ocorrerá de 28 de setembro a 27 de outubro. As informações são da coluna do Gilberto Amendola.

Em São Paulo, a programação inclui estabelecimentos renomados como os hotéis Novotel Morumbi, Hilton, Canopy São Paulo by Hilton, São Paulo Airport Marriott Hotel, além de várias unidades da rede Ibis, Pergamon SP Frei Caneca e WZ Hotel Jardins. Outras opções incluem locais como Mondo Pane, Sapit, MI&MO Gato Café e A Villa Jacarandá, além de Cabruca - Dengo, Hey Daisy, Café com Quintal e Vila Café. Na edição anterior, os consumidores puderam desfrutar de opções em formato buffet ou combos personalizados.

Onde tomar café da manhã em São Paulo?

TQ SÃO PAULO 09.05.2023 PALADAR CAFÉ DA MANHÃ DIA DAS MÃES Café com temática americana (EUA) produzido pelo Coffe and Co, unidade Ipiranga. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Enquanto o evento não começa, que tal explorar outros cafés da manhã pela capital paulista? São Paulo oferece uma infinidade de opções para todos os gostos, desde aqueles que buscam uma refeição rápida e prática até os apaixonados por cafés da manhã elaborados. Confira nossa seleção especial dos melhores lugares para começar bem o dia na cidade aqui.

Prefere ficar em casa?

Quebrando os ovos Foto: Dusanpetkovic/ Adobe Stock

Com a correria do dia a dia, o café da manhã – muitas vezes considerado a refeição mais importante – acaba sendo deixado de lado ou substituído por algo simples. Para sair da rotina e preparar um café da manhã diferente e saboroso, veja nossas sugestões de receitas práticas que vão transformar suas manhãs. Saiba mais neste link.