A carambola é um fruto popular no Brasil, conhecida principalmente pelo seu formato interessante, que lembra uma estrela. Um dos papeis mais comuns da fruta na cozinha é o de adornar receitas, justamente pela forma que assume quando cortada transversalmente. Mas além de embelezar pratos e copos, um dos maiores destaques são os benefícios da carambola para a saúde, como mostra a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Tipos de carambola

Originária da Ásia, a espécie, de alcunha científica Averrhoa carambola, foi trazida ao Brasil no século 19 e gostou do nosso clima. Ela costuma crescer em quintais das regiões mais quentes e sua produção aumenta cada vez mais no país. O fruto é classificado em dois grupos, o do tipo doce e o do tipo ácido. As diferenças são sutis na coloração e passam batido aos olhos leigos.

Independente do tipo, porém, o fruto tende a concentrar açúcares e sua consistência fica mais macia conforme amadurece. A carambola madura costuma ser utilizada para consumo in natura e na produção de sucos. Já nas fases de desenvolvimento, é mais crocante e verde, sendo usada em decoração de pratos ou como matéria-prima de geleias e outros produtos.

Benefícios da carambola

Carambola Foto: ThanhThu/Adobe Stock

Com substâncias preciosas na composição, a carambola é rica em fibras e sais minerais como o potássio. Ela também tem compostos de ação antioxidante, especialmente a vitamina C e outros menos conhecidos, como os fenólicos e os carotenoides.

Por esse conjunto de nutrientes, há evidências de que a fruta seja aliada do coração, blindando o endotélio, isto é, o tapete celular que recobre as artérias, resguardando-as de machucados e do acúmulo de gorduras. Além da proteção cardiovascular, a carambola tem efeitos antitumorais, no controle glicêmico e na imunidade.

Carambola faz mal?

Apesar das vitaminas, minerais e antioxidantes, a carambola pode ter um efeito tóxico em algumas pessoas. Em sua composição também está presente o ácido oxálico, possível causador de efeitos nocivos em pessoas que sofrem de doenças renais crônicas.

A fruta ainda contém uma neurotoxina capaz de provocar alterações neurológicas nesses pacientes: a caramboxina. “São várias as questões que ainda não foram elucidadas”, destacou Giuliano Cesar Clososki, do Departamento de Ciências BioMoleculares da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.

Receitas com carambola

Receita de gelatina de carambola, da chef chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

A fruta pode ser consumida in natura, ou em derivados, como doces, sucos e bolos. Quando está madura, a carambola apresenta um sabor doce e agradável, perfeita para compor doces. O dulçor também combina com peixes mais leves, como tilápias e merluzas.

Para que você aproveite tudo o que essa fruta tem a oferecer, que tal conferir algumas receitas simples em que ela é o elemento principal? Assim você garante os benefícios da carambola e ainda degusta preparos deliciosos.