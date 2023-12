Exótica e atrativa, a carambola é nativa do sudeste asiático, mais precisamente da Indonésia e Índia. O cultivo da carambola é bastante popular nas Américas também, sendo encontrada em muitos pomares do Brasil e República Dominicana.

A fruta pode ser consumida in natura, ou em derivados, como doces, sucos e bolos. Ao ser comida crua, com ou sem casca, pode ser cortada em pedaços que, ao depender do corte, formam as famosas estrelas.

Quando está madura, a carambola apresenta um sabor doce e agradável, perfeita para compotas e geléias. O dulçor acentuado também combina com peixes mais leves, como tilápias e merluzas.

A safra da carambola dura uma boa parte do ano, atingindo seu ápice entre janeiro e agosto. Para aproveitar os primeiros meses do ano com um arsenal novo de receitas, que tal aprender alguns pratos que levam carambola? Confira algumas ideias.

PUBLICIDADE

Atum com Carambola e Caju

Atum com carambola e caju Foto: Estúdio Cumaru

O chef Roberto Satoru, do Ícone Asiático, traz a combinação entre atum fresco, carambola madura e caju. O prato ainda acompanha um molho refrescante à base de vinagre de arroz, açúcar e sal.

Confira a receita

Gelatina de carambola

PUBLICIDADE

Gelatina de carambola Foto: Ana Bacellar

Refrescante e docinha na medida certa, a gelatina de carambola da Helô Bacellar é a sobremesa perfeita para dias de muito calor. Para fazer seis porções de gelatina, você vai precisar de aproximadamente oito carambolas bem maduras. Para deixar a sobremesa ainda mais charmosa, a dica é cortar a gelatina em cubinhos depois de pronta.

Confira a receita

Carambola com calda de especiarias

Carambola com calda especial Foto: Bake and Cake Gourmet

PUBLICIDADE

Tomilho, gengibre e cravos da índia: essa combinação vai trazer ainda mais sabor para sua carambola. Essa calda agregada ao açúcar pode ser a receita perfeita para um café da manhã mais despojado.

Confira a receita