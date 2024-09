As proteínas são substâncias importantes para a nutrição do corpo humano e estão presentes em grande parte dos alimentos consumidos no dia a dia, como em ovos e carnes. A ingestão desse composto é muito popular por estar relacionado ao ganho de massa muscular, no entanto, há muitos outros benefícios da proteína para a saúde.

Benefícios da proteína

Do grupo dos macronutrientes, a proteína tem papel fundamental na constituição dos órgãos e de todos os tecidos do corpo humano. Ela também age na produção de anticorpos e hormônios, além de contribuir para a integridade de unhas, cabelo e pele.

Ela também participa da construção e reparação muscular, além de atuar como fonte de energia e na manutenção e regulação do metabolismo. Sem contar na sensação de saciedade, que contribui para o controle do apetite, de acordo com a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Principais fontes de proteína

Ovos. Foto: LIGHTFIELD STUDIOS/Adobe Stock

O destaque vai para carnes, aves, pescados, ovos e laticínios. Para quem é carnívoro ou ovolactovegetariano, o macronutriente pode ser encontrado e consumido em queijos, leite, iogurtes, peixes, frango, porco e carnes vermelhas magras, como o contrafilé, músculo e patinho. Também oferecem boas proteínas oleaginosas, ou seja, castanhas, nozes, amêndoas, pistache e amendoim.

Vale destacar que cortes como picanha, maminha e filé mignon devem ser evitados pelo fato de serem ricos em gordura saturada e pobres em boas proteínas. Saiba mais sobre alimentos ricos em proteína na matéria de Elcio Padovez.

Para os veganos, que dispensam carne, ovo e outros derivados, há uma boa quantidade de alimentos proteicos, como o tofu, grão-de-bico, lentilha e ervilha. Um grande triunfo é a ora-pro-nóbis, que pode ser considerada uma “carne verde” pelo fato de ser rica em proteínas.

Combinações que melhoram a qualidade da proteína

A combinação tradicional brasileira de arroz com feijão é um ótimo exemplo de dois ingredientes que juntos melhoram a qualidade da proteína. Os aminoácidos que faltam em um aparecem no outro, se completando.

Embora a preferência seja a do arroz branquinho com feijão-carioca, dá para variar os preparos. Também são boas opções arroz 7 grãos com grão-de-bico ou arroz integral com salada de lentilha. Outra opção é alternar entre os feijões preto, vermelho e fradinho.

Excesso de proteína faz mal?

Sim, a ingestão de proteína em excesso pode ser ruim, pois o organismo não absorve quantidades além do que necessita e a ingestão maior, especialmente a animal, eleva o risco de desenvolver pedras nos rins e problemas hepáticos.

Receitas proteicas

Agora que você já sabe como a proteína pode ser benéfica para o organismo, que tal conferir alguns preparos ricos no nutrientes para incluir no cardápio? Veja sugestões abaixo:

Omelete de queijos

Omelete de queijos. Foto: bit24/ Adobe Stock

A omelete é uma opção deliciosa e super prática para o dia a dia. Esta receita leva apenas seis ingredientes, entre eles três tipos de queijo: mussarela, provolone e branco. Veja a receita completa.

Angu com creme de ora-pro-nóbis

Angu com creme de ora-pro-nóbis. Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

O angu é um prato clássico do Brasil feito à base de fubá e água, mas também pode ficar ainda mais elaborado quando combinado com um delicioso creme de ora-pro-nóbis. Veja a receita completa.

Wrap de alface e carne de porco com gengibre

Wrap de alface e carne de porco com gengibre. Foto: Alex Silva

Esse wrap é uma receita que apresenta muitos benefícios da proteína pelos ingredientes que leva na composição, como lombo suíno e amendoim. Fácil de fazer, você pode montá-lo da maneira que preferir. Veja a receita completa.