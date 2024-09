A proteína é um dos componentes mais lembrados quando se trata de manter a saúde em dia. Presente em muitos alimentos, ela é associada principalmente ao ganho de músculos. Mas estudos mostram que um maior consumo desses nutrientes contribuem para uma melhor dieta saudável e saúde óssea.

Proteína e ossos

A proteína compõe cerca de metade do volume ósseo e é essencial para repor perdas ósseas. Além disso, ajuda a absorver o cálcio no intestino. Para uma boa saúde dos ossos, é importante manter níveis suficientes de proteína e cálcio. Saiba mais sobre os benefícios da proteína na editoria de Saúde do Estadão.

O que comer para ter mais proteína?

A presença de proteína é mais associada com a carne bovina, frango e ovos. No entanto, há alguns outros alimentos que apresentam níveis altos desses nutrientes, com salmão, amêndoas, lentilhas e laticínios, como iogurte grego e leite.

Receitas ricas em proteína

Iogurte caseiro

Iogurte caseiro. Foto: FELIPE RAU

Essa receita de iogurte caseiro é ideal para quem está procurando ter uma alimentação saudável com ingredientes gostosos. Veja a receita completa.

Picanha de panela

Picanha de panela. Foto: Felipe Rau/Estadão

Uma receita fácil de picanha, que é feita na panela e leva como acompanhamento um purê perfeito de mandioquinha e mix de ervas. Veja a receita completa.

Salmão com crosta de granola

Salmão com crosta de granola. Foto: Santo Grão

Esse salmão com crosta de granola acompanhado de um delicioso purê de batata doce com coloração verde é ideal para um jantar e ainda contribui para a saúde óssea. Veja a receita completa.