No Dia Mundial do Veganismo, a nutricionista Gabriela Cilla destaca que a opção de seguir uma dieta vegana demanda atenção especial aos alimentos e seus nutrientes. Por isso, ter um cardápio rotativo e variável é uma ótima saída para diversificar os alimentos consumidos e garantir a suplementação de nutrientes adequados, como proteínas.

“As principais fontes de proteína de base vegetal são as leguminosas. A exemplo: soja e derivados (como tofu), feijão, grão de bico, lentilha, vegetais verdes escuros, algas marinhas, cogumelos (sobretudo da base funghi)”, ressalta a nutricionista. Por isso, separamos 3 receitas ricas em proteína vegana para você fazer em casa e incrementar a sua dieta!

Tofu grelhado com molho Satay

Tofu grelhado com molho Satay Foto: Paulo Lima

O tofu é uma excelente alternativa vegana para a proteína de origem animal. Derivado da soja, é uma espécie de “queijo vegano” e vai muito bem gratinado na chapa ou acompanhando pratos. Nesta receita, ele é o grande protagonista e é regado com um molho especial à base de shoyu.

Acarajé vegano

Acarajé vegano Foto: Mário Rodrigues

Do Restaurante Capim Santo, essa receita tipicamente brasileira foi inovada para os veganos (e não veganos) de plantão. Com a tradicional massa de feijão fradinho, é o vatapá que ganhou uma versão de planta. Feito com algas marinhas, essa pasta, para além de deliciosa, é rica em proteína.

Hambúrguer Selvagem

Hambúrguer Selvagem Foto: Priscilla Kopke/Divulgação Festival Ori Brazil

Versátil, essa receita de hambúrguer de planta pode ser feita com qualquer leguminosa. Escolha sua favorita e teste sem medo! O chef Ayo Heru, do Ayò - Alimentação Natural, indica que a preparação é demorada, mas vale muito o esforço.

