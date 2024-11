Quais os benefícios do pistache? Veja receitas com a semente

Em alguns restaurantes e confeitarias, o pistache é estrela do cardápio. Com cor esverdeada característica e sabor marcante terroso, essa semente combina com receitas doces e salgadas, além de adicionar uma crocância equilibrada ao pratos.

Esses aspectos destacaram o pistache na gastronomia, tornando-o uma tendência. Você sabia que, além dessa flexibilidade no uso, o pistache também tem uma composição potente?

Segundo matéria do Agro Estadão, na editoria Economia, a semente é rica em potássio, gorduras saudáveis, antioxidantes, vitamina B6 e E, proteínas, ácidos graxos monoinsaturados e fitoesteróis e tem baixo baixo índice glicêmico.

Esses compostos podem ajudar a melhorar o humor, fortalecer o sistema imunológico, reduzir o risco de doenças cardíacas e outros benefícios, aumentando ainda mais as vantagens de consumir pistache para além do sabor.

Pode comer pistache cru?

O pistache é versátil na cozinha, mas será que pode ser consumido cru? A resposta é sim. Pode comer pistache cru. Essa maneira ainda contribui para preservar os componentes benéficos dessa semente.

Qual o jeito certo de comer pistache?

Você pode consumir o pistache entre os ingredientes de um doce, uma salada, um bolo generoso e outros pratos diversos. Como mencionado anteriormente, o pistache cru também é uma opção para aproveitar seus benefícios.

No entanto, vale lembrar que a semente é relativamente calórica, o que significa que, embora possa fazer parte da rotina alimentar, precisa ser consumida com moderação, aliada à uma dieta equilibrada e estilo de vida saudável.

Receitas com pistache

Agora que você conhece um pouco mais dessa semente, que tal aproveitá-la em receitas? Confira abaixo duas receitas que tem o pistache como protagonista.

Palmito grelhado com farofa e pistache

Sirva essa receita como uma entrada generosa. Ela inclui farinha de pão japonesa panko, suco e as raspas de limão siciliano, salsinha, pistache e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.

PALMITO GRELHADO COM FAROFA E PISTACHE. Créditos de Renata Carlini Foto: Renata Carlini

Bolo de pistache

A chef Amandine Izza ensina a como transformar o pistache em um bolo, macio e saboroso no paladar, que ainda é complementado por uma calda simples. Veja a receita completa aqui.