Festival de pistache explora a versatilidade da noz na culinária

O pistache é uma tendência crescente na gastronomia, mais explorada principalmente na confeitaria, mas também pode se destacar perfeitamente em pratos salgados. Comprovando essa versatilidade, que alcançou popularidade mundial, ocorrerá em Berlim (Alemanha) neste final de semana o Festival de Comida de Rua Pistaccio 2024.

Oito países se reunirão no Park am Gleisdreieck com stands para oferecer diferentes tipos combinações com pistache, como cannoli de pistache, churros com creme de pistache, tacos com guacamole de pistache, massa e gnocchi com pesto de pistache e muito mais.

Quem quiser, pode experimentar esses pratos a partir deste sábado, 17, até domingo, 18, porque o festival se estende durante esse final de semana, com tudo organizado pelo projeto ‘‘True Italian’', que até impôs condições especiais.

A entrada custa quatro euros e crianças e adolescentes de até 16 anos não pagam, mas quem estiver com a roupa toda de verde, relembrando a oleaginosa, também entrará de graça. As informações são do portal aussiedlerbote.

Receitas com pistache

PUBLICIDADE

Milkshake de pistache

Embora o festival seja internacional, vale o destaque, já que a noz também possui grande popularidade no Brasil. Para explorar a versatilidade do alimento, comece por um delicioso milkshake de pistache. Veja a receita completa aqui.

Milkshake de pistache do Osnir Hamburger. Foto: Divulgação/Osnir Hamburger

Crème Brûlée de pistache

O Crème Brûlée, uma sobremesa francesa que ficou conhecida mundialmente, evidencia a baunilha e toques caramelizados, mas nessa versão o protagonista é o pistache. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Bolo de pistache

Essa receita fácil é ideal para saborear durante uma tarde tranquila entre família. O bolo, que poderia estar entre as comidas servidas no Festival de Comida de Rua Pistaccio 2024, leva manteiga, açúcar, canela, ovos, mel, amêndoas em pó e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.