Bolo de cenoura vira sorvete cremoso em sorveteria de São Paulo

A sorveteria Dezato, localizada ao ar livre em Santana, um bairro da zona norte de São Paulo, conseguiu fazer, de um bolo de cenoura, o carro-chefe da casa, ao transformar a guloseima em um delicioso sorvete cremoso e queridinho por todos da região.

A aparência do sorvete de bolo de cenoura, com granulados grandes e a cor amarelada, traz um misto de sabores quando acontece a união na boca de cremosidade, consistência, cobertura na medida certa e a leve crocância como um toque final.

As produções também ganham destaque por serem completamente artesanais e ainda utilizarem ingredientes frescos, sem adição de corantes ou aromatizantes, com grande variedade de opções que contam com os clássicos ou diferentões, como também o caramelo com flor de sal.

Diante da variedade, os preços são bem flexíveis e dependem da escolha do cliente sobre quantidade de sabores ou tamanho do copinho, por exemplo. Você pode conferir a tabela completa lendo a matéria do Paladar, clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

