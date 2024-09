Bolo de aniversário de Rafa Justus surpreende com detalhe inusitado; saiba mais

Rafa Justus, filha dos apresentadores Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, comemorou seus 15 anos com uma festa de luxo na noite da última sexta-feira, 30. Além de seu pai, avô e irmão, ela também chegou a dançar ao lado de César Tralli, seu padrasto resultando em muitos comentários nas redes sociais.

Inclusive, outro detalhe da festa chamou atenção dos internautas: seu bolo. O bolo de aniversário da debutante contou com três andares, definido como moderno, sofisticado, romântico, cor de rosa e decorado com rosas. Contudo, mesmo com todos os detalhes, as rachaduras em volta do bolo não passaram despercebidas.

Na postagem da confeiteira Mariana Junqueira, muitos seguidores questionaram sobre o “erro” no bolo. “O bolo e lindo, mais pelo preço que deve ter sido, não podia estar rachado”, escreveu uma. “Era a intenção esse bolo ser craquelado?”, disse outra.

Mais sobre o bolo

A confeiteira explicou mais sobre o processo que foi todo feio à mão. “Cada uma feita cuidadosamente por minha equipe, pétala por pétala, 26 pétalas em cada flor, pintadas a mão em tons de rosa claro!”, escreveu na publicação. O sabor escolhido foi bem casado, aprovado pelo pai da aniversariante, Roberto Justus. Em outra postagem, Mariana falou mais detalhes sobre o bolo: “Criamos um bolo único e exclusivo, aplicamos a textura do convite na finalização do bolo e uma escultura de papel de arroz, modelada com vapor de água e pintada com tons de rosa perolado e finalizamos a decoração com 15 rosas, cada uma simbolizando 1 ano de sua vida”.

Receitas

Bolo bem-casado

Receita de bolo bem-casado Foto: Roberto Seba|Estadão

Craquelado ou não, com certeza o sabor devia estar uma delicia! Por esse motivo, que tal você tentar fazer uma receita de bolo bem-casado? Esse tradicional bolo, de massa úmida e fofinha, intercala camadas de pão-de-ló e de doce de leite. Confira a receita completa neste link.

Bolo bem-casado perfeito

Bolo bem casado da doceria Sweet Cake Foto: Digital Things | Sweet Cake

Essa outra receita envolve uma quantidade absurda de doce de leite. Perfeito para quem ama um bolo saboroso e bem recheado. Confira o modo de preparo completo neste link.