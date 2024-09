Restaurante cobra mais de R$ 350 para cortar bolo em comemoração de aniversário

Durante uma celebração de aniversário em um restaurante em Arezzo, na Itália, um incidente inusitado chamou a atenção dos 13 convidados presentes. Na hora de pagar a conta, eles foram surpreendidos com uma taxa extra de 58 euros (cerca de R$ 357, na cotação atual) pelo corte do bolo, que havia sido levado por eles ao restaurante.

Géssica Geca, uma das participantes da festa, relatou que a família questionou previamente se poderiam trazer a sobremesa, e o restaurante permitiu, mas sem mencionar a cobrança de qualquer taxa. A surpresa veio no momento do pagamento, quando perceberam que a taxa de corte foi mais cara do que o próprio bolo, que custou 45 euros (aproximadamente R$ 277).

Segundo o jornal italiano Corriere Fiorentino, o proprietário do restaurante justificou a cobrança, destacando que, ao contrário de outros estabelecimentos locais, o seu não aplica taxas de serviço. “Não cobramos taxa de serviço e oferecemos principalmente pratos de produção própria, por isso desincentivamos trazer alimentos de fora”, afirmou. Ele também explicou que o valor cobrado se refere aos custos operacionais, como o trabalho dos funcionários, o uso da máquina de lavar louça e outros serviços necessários para atender a mesa. Dessa forma, a taxa busca cobrir esses gastos adicionais.

O que não pedir em restaurantes italianos?

Confira algumas dicas para evitar erros nos restaurantes italianos. A começar pela entrada. Se maneira alguma peça salada para “abrir o apetite”. Mesmo que no Brasil isso seja normal, na Itália a salada é vista como a acompanhante do prato principal. Outra dica é, em hipótese alguma, coma espaguete com colher, isso vai tirar os italianos do sério!

Outro cuidado envolvendo espaguetes é que lá não existe espaguete a bolonhesa, eles utilizam outras massas como o ravioli, por exemplo. Quer saber mais? Veja neste link.

