Brasil no pódio: prato típico do Paraná recebe honra mundial; saiba mais

Um prato típico do Paraná foi eleito o terceiro melhor com carne e bacon do mundo, segundo a plataforma TasteAtlas, que mapeia avaliações de usuários e críticas gastronômicas em todo o globo.

O barreado já havia recebido o título de indicação geográfica do Brasil em 2022 e, agora, conquista mais esse reconhecimento.

A plataforma levou em consideração as avaliações feitas aos pratos que combinam carne bovina e bacon ao redor do mundo, e reuniu os 4 melhores colocados no ranking, com notas que variam de 1 a 5 estrelas.

O prato paranaense ficou à frente do puchero, uma carne de panela típica da culinária espanhola, e atrás do rouladens (rocamboles de carne) alemães e o hambúrguer australiano, que completam as primeiras colocações da lista.

