O barreado, prato típico da culinária paranaense, conquistou mais um reconhecimento. Tendo recebido o título de indicação geográfica do Brasil em 2022, a iguaria foi eleita a terceira melhor receita com carne e bacon do mundo, segundo a plataforma TasteAtlas, que mapeia avaliações de usuários e críticas gastronômicas ao redor do globo.

A lista, atualizada no último sábado (4), levou em consideração as avaliações feitas aos pratos que combinam carne bovina e bacon ao redor do mundo, e reuniu os 4 melhores colocados no ranking, com notas que poderiam variar de 1 a 5 estrelas. O site já elencou a picanha brasileira como o segundo melhor prato da gastronomia mundial.

Ficando à frente do puchero, uma carne de panela típica da culinária espanhola, o barreado obteve uma nota geral de 3,9 estrelas, entrando no pódio do ranking. Apesar do sucesso, os rouladens (rocamboles de carne) alemães e o hambúrguer australiano completam as primeiras colocações da lista.

O que é o barreado?

A banana-da-terra é o acompanhamento clássico para a receita. Foto: Sergio Castro/Estadão

O prato símbolo da culinária do litoral paranaense tem sua origem na região dos Açores, em Portugal, e há mais de 200 anos faz parte da cultura gastronômica local. Seu preparo é lento: a panela é fechada hermeticamente por uma solução de farinha de mandioca, e abriga a carne, o bacon e os temperos em fogo baixo por pelo menos oito horas. Há versões do barreado que podem ficar quase um dia inteiro cozinhando. A receita é geralmente servida com banana-da-terra e farinha de mandioca.

Se você ficou curioso para experimentar, você pode conferir aqui uma receita testada e aprovada do barreado para fazer em casa.