Brewine Leopoldina apresenta nova cerveja em uma Italian Grape Ale premiada

A Brewine Leopoldina, marca do Grupo Famiglia Valduga, acaba de lançar a Leopoldina Italian Grape Ale Gewurztraminer, ampliando seu portfólio de cervejas com uvas. Produzida no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, a nova cerveja já chega ao mercado com reconhecimentos internacionais.

Com coloração amarelo-clara e textura aveludada, a bebida destaca o sabor da uva Gewurztraminer, combinando leve amargor e doçura equilibrada. No aroma, nuances de especiarias, rosa e lichia se sobressaem, enquanto o paladar traz notas cítricas e florais que proporcionam frescor.

Portfólio da Leopoldina na categoria Italian Grape Ale

O novo rótulo aumenta o portfólio da Leopoldina na categoria Italian Grape Ale, que também possui outras variedades, como Chardonnay, Sauvignon Blanc e Moscato, disponíveis aos consumidores.

PUBLICIDADE

Como harmonizar?

Embora essa cerveja tenha como protagonista a uva, toda a sua composição é ótima para harmonizar com sobremesas à base de maçã e pera, molhos adocicados, pratos com carne de porco e queijos azuis.

Prêmios da Leopoldina Italian Grape Ale Gewurztraminer

O grande diferencial dessa cerveja com uva é que ela chega aos consumidores com premiações internacionais pelo World Beer Awards, e não apenas uma, mas três, na edição deste ano em Londres: Medalha de Ouro, Melhor do Brasil e Melhor Italian Grape Ale do Mundo.