Grupo Famiglia Valduga apresenta descontos de até 25% em diferentes produtos em novembro

A Famiglia Valduga preparou condições especiais para os clientes aproveitarem este mês de novembro na chamada Happy Friday. As promoções, que chegam a 25% off em rótulos selecionados e condições de compre e ganhe, que estão disponíveis no e-commerce do Grupo.

As promoções serão diferentes semana a semana ao longo do mês, sendo assim os produtos e os descontos serão variados. O aquecimento da Happy Friday começa nesta primeira semana, e na Casa Valduga os clientes poderão encontrar condições como 20% de desconto em todos os vinhos da categoria Origem e 20% nos rótulos Terroir Cabernet, Merlot e Chardonnay.

Casa Madeira, por sua vez, apresenta desconto de 15% em chás de um litro e 20% nos de 500ml - inclusive os de zero açúcar. Já Brewine Leopoldina, a marca de cervejas do Grupo, terá na primeira semana do mês todas as cervejas clássicas com 15% de desconto.

Para saber quais produtos entrarão na promoção nas demais semanas e na tão aguardada Happy Friday, os clientes devem acompanhar as publicações nas redes sociais e o e-commerce da Famiglia Valduga.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!