Ça-Va: Restaurante do Jacquin lança carta de drinques especiais para o verão

O Ça-Va Bistrô, restaurante do chef Érick Jacquin localizado na Bela Vista, em São Paulo, está lançando uma carta de drinques especialmente para o verão. As opções contemplam pessoas que curtem misturas alcoólicas, mas também as que preferem saciar a sede ou experimentar novidades sem álcool.

Dentre as novidades exclusivas e lançamentos da casa, destacam-se o Apple Martine, uma combinação refrescante de suco de limão, maçã e vodca, oferecido a R$ 35; o Fitzgerald, uma mistura elegante com gim; e o Martine Brasil, uma fusão exótica de sabores com maracujá, hortelã e cachaça, também a R$ 35.

Para aqueles que preferem opções sem álcool, o restaurante apresenta o Chá de Hibisco, uma bebida revigorante que une o chá ao limão e xarope de maracujá, disponível por R$ 20. Todos esses drinques são cuidadosamente elaborados para complementar a diversificada carta de bebidas do estabelecimento.