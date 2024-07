Qual é o cachorro-quente mais caro do mundo?

O cachorro-quente é tradicionalmente composto por salsicha e pão, mas seus complementos podem variar ao redor do mundo, criando versões distintas. Um dos mais notáveis é o cachorro-quente mais caro do mundo.

Conhecido como Juuni Ban, ele é vendido no food truck Tokyo Dog em Seattle, no estado de Washington (EUA), por US$ 169, equivalente a R$ 811,20 na cotação desta quarta-feira,17. Um preço que o coloca no topo.

Este cachorro-quente não é tão simples como imaginamos. Ele já se diferencia pelo tamanho: são 30 centímetros de pão brioche e salsicha com queijo defumado garantidos, segundo o portal Guinness World Records.

Para preencher todo o espaço, ele inclui também inclui foie gras, maionese japonesa, cebola grelhada, carne Wagyu e trufas negras, ingredientes que são fora do comum como complementos do lanche.

Receitas de cachorro-quente para fazer em casa

Cachorro-quente no pão de queijo

Para uma variação diferente, experimente substituir o pão tradicional pelo pão de queijo. Adicione também salsicha, mostarda, batata palha e ketchup para complementar os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Pão de queijo recheado que imita cachorro-quente ideal para o café da tarde com a criançada e para se deliciar Foto: Rodrigo Cafaro | Trem Doido

Cachorro-quente com maionese, bacon, barbecue e mostarda

O diferencial deste cachorro quente é a adição do bacon, barbecue e maionese. Mesmo com esses complementos, esta receita fácil pode ser preparada em casa. Veja a receita completa aqui.

Cachorro-quente do The Dog Häus Foto: Carol Nuñes

Cachorro-quente argentino

Também conhecido como choripán, o cachorro-quente argentino possui linguiça e molho chimichurri entre os ingredientes, o que dá um toque especial à receita. Faça essa versão em poucos passos. Veja a receita completa aqui.

Choripán Foto: Felipe Rau/Estadão

Cachorro-quente brasileiro é destaque entre os melhores do mundo

Em março de 2024, o Brasil se destacou na classificação do TasteAtlas dos melhores cachorros-quente do mundo ao lado da Argentina e do Chile. Essas versões de cachorro-quente receberam avaliações positivas de usuários não especializados em gastronomia. Confira detalhes aqui.

Com as receitas, fica claro o quanto o cachorro-quente é versátil e pode incluir ingredientes culturais e regionais. No entanto, essas versões ainda são consideradas simples quando comparadas ao cachorro-quente mais caro do mundo: o Juuni Ban.