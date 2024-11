Este café brasileiro leva 24 dias para chegar à Europa – e por um bom motivo

Em uma parceria entre a TOWT (TransOceanic Wind Transport), a importadora francesa Belco e a FAF (Fazenda Ambiental Fortaleza), o veleiro Artemis segue em exportação com toneladas café brasileiro e cacau até a Europa, mais especificamente para a França.

Esse processo está ocorrendo por meio do transporte marítimo, em uma viagem que pode durar até 24 dias, e aqui está a grande diferença: o veleiro contribui para que esse transporte de mercadoria ocorra de forma 90% menos poluidora do que embarcações tradicionais.

Segundo a coluna de Ensei Neto, a Fazenda Ambiental Fortaleza trabalha principalmente com cafés especiais e café orgânico envolvendo pequenos produtores. Felipe Croce, responsável pela FAF, topou participar do transporte com essa modalidade inédita.

Esse processo é bom para manter a exportação, mas também não deixa de lado parte de uma cadeia mais sustentável e ainda fornece atividade para esse meio, mesmo que demorado. Confira detalhes no texto completo da coluna.

