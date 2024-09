Como saber se o café não é de boa qualidade?

A produção de um café precisa ser minuciosa, porque, caso contrário, pode revelar defeitos graves, que formam a sigla PVA, como explica Ensei Neto em seu artigo sobre o tema. Esses defeitos impactam diretamente o resultado final da bebida, e podem ser percebidos ao consumir.

A identificação pode ocorrer por meio de alguns fatores presentes durante o consumo de um café de baixa qualidade. Um sabor amargo indica a presença grãos apodrecidos, enquanto os grãos de café que são colhidos verdes, ou seja, quando não estão maduros, proporcionam a sensação de adstringência.

Esses defeitos fogem do que é, hoje, considerado um café de qualidade e como ele deve chegar ao consumidor. Ensei abre a discussão sobre o tema, esclarecendo que esses pontos precisam ser conhecidos -e reconhecidos- para que mais cafés não apresentem esses defeitos.

