Brasil é um dos maiores produtores do café do futuro; entenda

O Brasil é um dos maiores produtores do café arábica, que promete ser o café do futuro. Originário da Etiópia, ele é hoje um dos mais consumidos ao redor do mundo. No entanto, antes de chegar à mesa com qualidade, há um meticuloso cultivo nos bastidores, sendo essa uma espécie que requer atenção entre clima, maturação e outros processos que provem o seu crescimento, o que torna um desafio para os produtores.

Várias regiões do mundo estão enfrentando cada vez mais situações extremas, e o projeto Innovea, liderado pela organização World Coffee Research, está investindo em alternativas para reverter esse cenário na produção cafeeira para não torná-lo decadente, com foco justamente no café arábica.

Estudos aliados a tecnologia promovem soluções benéficas, como criar árvores que se adaptem melhor aos diferentes climas, torná-las mais resistentes a doenças e mudanças extremas, ampliar as variedades e aumentar a produtividade, tudo isso sem comprometer o sabor que um grão de café pode proporcionar. As informações são do portal Eater.

Receitas com café

Pudim de café

PUBLICIDADE

Adicione ingredientes como açúcar, café coado, leite e caramelo por cima da base simples do pudim, complementando o doce saboroso ensinado pela a chef Helô Bacellar. Veja a receita completa aqui.

Pudim de café Foto: Ana Bacellar

Panqueca de café

Com as panquecas na frigideira, observe se aparecem bolhas na parte de cima e bordas douradas, porque esses quesitos indicam que é a hora correta de virar a panqueca para repetir o mesmo processo do outro lado. Veja a receita completa aqui.

Panqueca de café Foto: Ana Bacellar/Divulgação

PUBLICIDADE

Qual é o melhor café gourmet do mercado?

O café do futuro, o arábica, é aliado ao café gourmet: são caracterizados pela alta qualidade. Com uma receita padronizada, composta por 40g de pó para 500 ml de água, e levando em consideração quesitos como aroma, equilíbrio, persistência, corpo e sabor, especialistas elegeram os melhores cafés gourmet do mercado entre as marcas mais populares. Veja o teste completo.